ВКС уничтожили 35 тысяч боевиков в Сирии с начала операции

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. ВКС России нанесли 17 тысяч воздушных ударов в Сирии по инфраструктуре террористов ИГ* и уничтожили 35 тысяч боевиков с момента начала антитеррористической операции в сентябре 2015 года, сообщил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

Выступая в Организации американских государств (ОАГ), он отметил, что "с сентября 2015 года ВКС РФ осуществили свыше 19 тысяч вылетов и нанесли 17 тысяч воздушных ударов по инфраструктуре террористов".

По его словам, в частности, были уничтожены 725 тренировочных лагерей боевиков, 405 заводов по производству оружия, 1,5 тысячи единиц оборудования.

Кроме того, как отметил заместитель директора департамента МИД России, уничтожены "35 тысяч террористов, включая 204 полевых командиров".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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