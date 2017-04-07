СМИ: США могут задействовать крылатые ракеты для возможных ударов по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Военные США могут задействовать для возможных ударов по Сирии, которые рассматриваются как ответ на химическую атаку в Идлибе, крылатые ракеты, базирующиеся на кораблях американских ВМС в регионе, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
Телеканал CNN передает, что для ударов по Сирии могут быть также задействованы бомбардировщики-"невидимки" B-2, также относительно неуязвимые для средств ПВО.
Ранее СМИ сообщили, что варианты военных действий США в Сирии предусматривают удары по объектам сирийских ВВС. Отмечалось, что тактика предполагаемой сирийской кампании будет обсуждаться на встрече президента Дональда Трампа и главы Пентагона Джеймса Мэттиса, которая может состояться в четверг вечером во Флориде.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.
Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>