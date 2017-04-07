СМИ: США могут задействовать крылатые ракеты для возможных ударов по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Военные США могут задействовать для возможных ударов по Сирии, которые рассматриваются как ответ на химическую атаку в Идлибе, крылатые ракеты, базирующиеся на кораблях американских ВМС в регионе, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Собеседники издания отмечают, что наносящие удары корабли окажутся вне досягаемости сирийских ПВО. Также сообщается, что в Средиземном море сейчас находятся американские эсминцы Porter и Ross, вооруженные крылатыми ракетами Tomahawk.

Телеканал CNN передает, что для ударов по Сирии могут быть также задействованы бомбардировщики-"невидимки" B-2, также относительно неуязвимые для средств ПВО.

Ранее СМИ сообщили, что варианты военных действий США в Сирии предусматривают удары по объектам сирийских ВВС. Отмечалось, что тактика предполагаемой сирийской кампании будет обсуждаться на встрече президента Дональда Трампа и главы Пентагона Джеймса Мэттиса, которая может состояться в четверг вечером во Флориде.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Трамп заявил членам конгресса, что рассматривает военные меры против Сирии после инцидента в Идлибе. Однако, по данным агентства Рейтер , Трамп заявил журналистам, что не говорил конгрессменам о военных мерах против Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Как ранее сообщили в постпредстве РФ при ООН, Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, начались консультации.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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