Многие беженцы вернутся обратно в Сирию, считает координатор ВКП оппозиции

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Многие беженцы вернутся в Сирию, когда ситуация в области безопасности стабилизируется, считает координатор Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Рияд Хиджаб.

"Многие из этих беженцев вернутся в Сирию. Я встречалась с ними во многих странах, которые я посетил. В Германии, Франции, Бельгии, Дании. Все спрашивают, "когда мы можем вернутся в Сирию?", — сказал он, выступая на конференции Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

По его словам, одним из условий для этого является стабилизация ситуации в области безопасности.

Хиджаб при этом отметил, что сам "не хочет возвращаться в Сирию, чтобы занять политический пост", но хочет вернуться домой.

Говоря о ситуации вокруг сирийских курдов, оппозиционер заявил, что они являются "важной частью сирийской нации". "Мы уважаем курдов. Курды страдали много в Сирии, и они заплатили высокую цену, и я не говорю о политической партии курдов, а о простых людях. Они являются частью сирийской мозаики. Наша точка зрения — мы не хотим маргинализации никаких групп в Сирии", — добавил Хиджаб.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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