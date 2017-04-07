Многие беженцы вернутся обратно в Сирию, считает координатор ВКП оппозиции

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Многие беженцы вернутся в Сирию, когда ситуация в области безопасности стабилизируется, считает координатор Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Рияд Хиджаб.
По его словам, одним из условий для этого является стабилизация ситуации в области безопасности.
Хиджаб при этом отметил, что сам "не хочет возвращаться в Сирию, чтобы занять политический пост", но хочет вернуться домой.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
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