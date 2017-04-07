Гутерреш вновь призвал к ответственности за инцидент с химоружием в Идлибе

ООН, 7 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вновь призвал к ответственности в связи с инцидентом с химическим оружием в сирийском Идлибе.

"Моя главная забота сейчас — обеспечить, что в отношении того, что произошло, будет установлена ответственность", — сказал Гутерреш журналистам, отвечая на вопрос о ситуации в сирийском Идлибе, где, как сообщается, было использовано химическое оружие.

Гутерреш 4 апреля выразил обеспокоенность "сообщениями о предполагаемом использовании химического оружия в ходе авиаудара по району Хан-Шейхун на юге Идлиба" и выразил соболезнования семьям погибших.

На заседании Совета Безопасности ООН в среду зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что Россия поддерживает проведение полного и объективного расследования инцидента в сирийском Идлибе. Он отметил заявление генсека ООН с призывом расследовать инцидент и высказался в поддержку таких действий.

Верховный представитель ООН по разоружению Ким Вон Су заявил накануне, что в ООН пока не могут установить обстоятельства атаки в 4 апреля.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Как ранее сообщили в постпредстве РФ при ООН, Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, начались консультации.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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