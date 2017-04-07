США обсуждают с мировыми лидерами зоны безопасности в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Текущая ситуация в Сирии не заставила США отказаться от идеи создания безопасных зон в стране, недавно президент Дональд Трамп обсудил ее с несколькими мировыми лидерами, сообщил в рамках брифинга для журналистов на борту самолета пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Как вы знаете, Трамп обсудил с несколькими мировыми лидерами создание зон безопасности… Очевидно, наши сердца содрогаются из-за ситуации в Сирии, когда нападению подверглись невинные люди, маленькие дети… Но это не означает, что мы не можем поддержать такие усилия, как создание безопасных зон в Сирии, мы должны удостовериться, что делаем все зависящее от нас для ее народа", — сказал он.

Предыдущая администрация Барака Обамы обсуждала план создания так называемых безопасных зон для мирного населения в Сирии, но решила не давать хода инициативе. Обама объяснял, что непонятно, как будут организованы такие зоны и удастся ли согласовать их существование с властями Сирии и России.

Кроме того, Обама опасался, что подобные зоны нужно будет охранять военным США, что потребовало бы присутствия в Сирии американского контингента, что повышало бы риски увязнуть в конфликте в Сирии.

Нынешняя администрация Дональда Трампа уже разработала план антитеррористических действий в Сирии, но его подробности, в частности в том, что касается "безопасных зон", не раскрываются.

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