Координатор ВКП обвинил администрацию Обамы в сирийском кризисе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Координатор Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) Рияд Хиджаб заявил в интервью газете Washington Post, что позиция администрации экс-президента США Барака Обамы привела к текущему кризису в Сирии.

"Администрация Обамы — вот кто довел ситуацию до этой трагической точки. Я не думаю, что история сможет простить Обаму за то, что он сделал в Сирии", — цитирует слова Хиджаба издание.

Координатор ВКП также призвал действующего президента США Дональда Трампа и его команду предпринимать более активные шаги в сирийском вопросе.

"Мы ожидаем действий, а не слов со стороны президента Трампа. Мы хотим действий, которые защитят мирное население Сирии, защитят весь регион, защитят также и американский народ", — отметил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил членам конгресса о рассмотрении военных мер против Сирии после химатаки в Идлибе.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Как ранее сообщили в постпредстве РФ при ООН, Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в Идлибе, начались консультации.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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