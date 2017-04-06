ВКП призывает Россию и США помочь вывести иностранных боевиков из Сирии

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Член переговорной команды Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии Басма Кодмани призвала РФ и США помочь вывести иностранных боевиков из Сирии.

"Первый шаг, который необходимо увидеть, и это очевидно то, что должны сделать США, это вывод этих сил (иностранных боевиков)… с помощью резолюции СБ ООН или с помощью соглашения США и РФ", — сказала она, выступая в Фонде Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

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