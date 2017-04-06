Глава парламента Сирии встретится с Матвиенко 11 апреля

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Делегация парламента Сирии во главе со спикером Хадией Аббас 11-14 апреля будет находиться в России по приглашению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, 11 апреля состоится их встреча, сообщили РИА Новости в аппарате СФ.

"На встрече будут обсуждаться ситуация в Сирии, оценка роли России в сирийском вопросе, роль парламентской дипломатии в межсирийском урегулировании", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, 12 апреля глава парламента Сирии выступит на заседании верхней палаты российского парламента.

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