В Сирии к перемирию присоединился уже 1441 населенный пункт

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Сирии за сутки подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов, их общее количество увеличилось до 1441, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Неджран (провинция Эс-Сувейда) и Аль-Бахталия (провинция Дамаск). Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1441", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

По данным Центра по примирению, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

При этом, по информации российского Минобороны, количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), не изменилось — 225.

"За сутки под контроль правительственных войск перешло 17 квадратных километров территории. В общей сложности освобождено 3755 квадратных километров", — добавляет Центр по примирению.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось — 139.