Турция заявила, что при экспертизе тел погибших в Идлибе обнаружен зарин

АНКАРА, 6 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Произведенное в Турции вскрытие тел жителей сирийской провинции Идлиб, предположительно погибших от химической атаки, показало наличие зарина, говорится в заявлении министерства здравоохранения Турции в четверг.

Ранее глава Минздрава Турции Реджеп Акдаг заявил, что 30 пострадавших от химатаки в Идлибе доставлены в Турцию на лечение, трое из них скончалось, и они будут подвергнуты аутопсии с участием представителей ВОЗ. Глава Минюста Турции Бекир Боздаг заявил об использовании химического оружия, что было выявлено при вскрытии.

"При аутопсии тел трех погибших в Иблиде был обнаружен зарин. В (турецких провинциях) Адане и Хатае продолжается лечение 31 пострадавшего", — цитирует заявление министерства телеканал NTV.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>