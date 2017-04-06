В Дамаске заявили об активизации террористов на севере Латакии

ДАМАСК, 6 мар – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Вооруженные отряды террористов активизировали атаки на севере провинции Латакия, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции в Дамаске.

"Они (террористы) сегодня начали атаки в северной Латакии, и они получают указания от своих покровителей", — сказал министр.

Муаллем добавил, что происходящее одновременно в Табке, Ракке и ее окрестностях и угроза для дамбы на реке Евфрат — это агрессия по отношению к Сирии.

"Запад, арабы и турки — у них есть подчиненные, которые исполняют их указания", — отметил глава МИД Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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