В Дамаске заявили об активизации террористов на севере Латакии

ДАМАСК, 6 мар – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Вооруженные отряды террористов активизировали атаки на севере провинции Латакия, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции в Дамаске.
Муаллем добавил, что происходящее одновременно в Табке, Ракке и ее окрестностях и угроза для дамбы на реке Евфрат — это агрессия по отношению к Сирии.
"Запад, арабы и турки — у них есть подчиненные, которые исполняют их указания", — отметил глава МИД Сирии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
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