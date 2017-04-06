Рябков: прекращение огня в Сирии надо отрабатывать и в Астане, и в Женеве

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Вопросы прекращения огня в Сирии надо отрабатывать как в астанинском, так и в женевском формате, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Вопросы прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения боевых действий отрабатываются нами в так называемом астанинском формате вместе со странами-гарантами. Российский центр примирения в Хмеймиме ведет круглосуточный мониторинг происходящего. Количество столкновений и случаев применения силы по сравнению с прошлым годом снизилось многократно в разы", — сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать призыв помощника спецпосланника ООН по Сирии Яна Эгеланна по гуманитарной паузе в Сирии.

По словам Рябкова, "вопросы, касающиеся продолжения усилий в направлении придания этому режиму более устойчивого характера, нужно отрабатывать в том же формате — в астанинском, чем мы и будем заниматься".

"Параллельно нельзя ослаблять усилий по политическому урегулированию в Женеве, где мы рассчитываем на продолжение переговоров под эгидой спецпосланника генсека ООН", — добавил Рябков.

Эгеланн заявил в четверг, что ООН обратилась к России, США и Турции с просьбой содействовать введению трехдневного гуманитарного перемирия в Сирии. Он отметил, что ООН нужны "72 часа полного прекращения огня для того, чтобы доставить помощь в Восточную Гуту".

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