Рябков: прекращение огня в Сирии надо отрабатывать и в Астане, и в Женеве

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Вопросы прекращения огня в Сирии надо отрабатывать как в астанинском, так и в женевском формате, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По словам Рябкова, "вопросы, касающиеся продолжения усилий в направлении придания этому режиму более устойчивого характера, нужно отрабатывать в том же формате — в астанинском, чем мы и будем заниматься".
"Параллельно нельзя ослаблять усилий по политическому урегулированию в Женеве, где мы рассчитываем на продолжение переговоров под эгидой спецпосланника генсека ООН", — добавил Рябков.
Эгеланн заявил в четверг, что ООН обратилась к России, США и Турции с просьбой содействовать введению трехдневного гуманитарного перемирия в Сирии. Он отметил, что ООН нужны "72 часа полного прекращения огня для того, чтобы доставить помощь в Восточную Гуту".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>