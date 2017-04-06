Рябков: Россия против обвинения Дамаска на основе непроверенных данных

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва выступает против того, чтобы в качестве основы для обвинения Дамаска в применении химоружия в Идлибе использовались непроверенные данные, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы против того, чтобы в качестве основы для каких-то обвинений (Дамаска в применении химоружия) использовались сообщения так называемой лондонской обсерватории по правам человека в Сирии и так далее", — сказал он журналистам.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>