МИД: Россия настаивает на расследовании инцидента в Идлибе по линии ОЗХО

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва настаивает на проведении по линии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) расследования инцидента в сирийском Идлибе, куда надо направить специалистов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы настаиваем на необходимости проведения беспристрастного расследования по линии ОЗХО. Для этого у организации есть весь необходимый инструментарий в виде специальных миссий, которые должны быть туда направлены, и на месте эти специалисты должны разобраться — в этой точке, — что же там произошло, собрать доказательства, взять пробы. Мы против расследования дистанционным путем через сбор какой-то информации, которую выпускают эти пресловутые "белые каски", полностью себя дискредитировавшие, занимающиеся постановками в геополитических целях", — сказал Рябков.

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