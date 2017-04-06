Россия призывает создать международную коалицию по разминированию Сирии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия призывает создать международную коалицию по разминированию территории Сирии, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Требуются также срочные меры по гуманитарному разминированию территории Сирии, и в частности по сохранению для будущих поколений бесценных сокровищ культуры там, где орудовали террористы и радикалы. Мы призываем к созданию международной коалиции по разминированию сирийской территории", — говорится в его выступлении на конференции "В поддержку будущего Сирии и региона", текст которого опубликован на сайте министерства

Гатилов отметил, что Россия уже активно работает над этой задачей.

"Призываем всех партнеров, небезучастных к сохранению исторического наследия, оставить известные противоречия и внести посильный вклад в общее дело, которое требует в том числе и значительных финансовых вложений. Ожидаем, что к этим усилиям активно подключатся ООН, Управление по координации гуманитарных вопросов, ЮНЕСКО", — сказал он.

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