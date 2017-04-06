Россия призывает создать международную коалицию по разминированию Сирии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия призывает создать международную коалицию по разминированию территории Сирии, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
Гатилов отметил, что Россия уже активно работает над этой задачей.
"Призываем всех партнеров, небезучастных к сохранению исторического наследия, оставить известные противоречия и внести посильный вклад в общее дело, которое требует в том числе и значительных финансовых вложений. Ожидаем, что к этим усилиям активно подключатся ООН, Управление по координации гуманитарных вопросов, ЮНЕСКО", — сказал он.
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