Песков: надо сделать все для предотвращения применения химоружия в Сирии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Применение химоружия в Сирии абсолютно недопустимо, сирийские военные должны сделать все необходимое, чтобы не допустить попадание химических веществ в руки террористов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пексков.

"Мы считаем, что это абсолютно недопустимо — применение химического оружия. Мы считаем, что нужно делать все, чтобы исключить возможности использования химического оружия в Сирии. И конечно, здесь можно надеяться, что будут предприниматься сирийскими вооруженными силами все необходимые действия для того, чтобы какие-то вещества, которые могут использоваться как химическое оружие, не попадали в руки террористов и не использовались террористами", — сказал Песков журналистам.

Он также заверил, что Росссия в Сирии в последнее время пытается предотвратить гибель детей и вернуть страну в спокойное состояние.

"Гибель детей — это то, что Россия пытается предотвратить в Сирии в последний год и над чем Россия работает очень активно, потому что только изгнание террористов с сирийской земли может вернуть страну в спокойное состояние, где не будут гибнуть дети", — сказал Песков, комментируя вопрос о фотографиях детей, погибших в Сирии, которые были показаны в Совбезе ООН представителями США.

По его словам, такой поступок может быть обычным проявлением эмоций и не иметь никакого отношения к фактической ситуации.

"Демонстрирование фотографий, безусловно, может являться важным доказательством тех или иных фактов, но может и не являться таковым, может быть, неким, скажем так, эмоциональным жестом, не более", — сказал пресс-секретарь главы государства. Он отметил, что ранее в Совете Безопасности ООН демонстрировались разные материалы в качестве различных доказательств, "не только на бумажных носителях, но и в стеклянных тарах".

"И чаще это были эмоции, которые не имели никакого отношения к фактической ситуации", — подчеркнул Песков.

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