Глава МИД Сирии ответил на обвинения в использовании химоружия

РИА НОВОСТИ. ГЛАВА МИД СИРИИ ОБ ОБВИНЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМОРУЖИЯ: ЭТО НЕ ЛОГИЧНО, СИРИЙСКАЯ АРМИЯ ПОБЕЖДАЕТ НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ