Кремль осудил применение химического оружия в Идлибе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва предостерегает от скоропалительных оценок случившегося в сирийском Идлибе, реалистичной и проверенной информации нет ни у кого, включая США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы полагали бы необходимым гораздо более взвешенный подход и не считаем возможным предаваться каким-то скоропалительным оценкам того, что произошло в Сирии в провинции Идлиб. Это действительно достаточно угрожающее развитие событий, действительно очень опасное и чудовищное преступление. Вместе с тем, поспешно вешать ярлыки, с нашей точки зрения, было бы неправильным, и мы не согласны с теми оценками, которые дают",- сказал Песков журналистам.

По его словам, "сразу после этой трагедии ни у кого не было доступа в этот район, соответственно, никто не мог обладать реалистичной проверенной информацией". "Любые данные, которыми могла располагать американская сторона или наши коллеги в других странах, они не могли зиждиться на объективных материалах и свидетельствах. Свидетельства различных представителей, как "Белые каски" и так далее, мы не считаем возможным рассматривать как солидные и заслуживающие доверия, эта организация или группа неоднократно себя компрометировала непроверенной информацией или информацией, которая изначально искажала суть происходящего", — сказал Песков.

"Есть средства объективного контроля, которыми располагают российские вооруженные силы в ходе своей операции, которую они осуществляют в Сирии. В данном случае я говорю о вот этих моментальных оценках, моментальных ярлыках, которые были обозначены нашими коллегами из США", — подчеркнул Песков, комментируя вопрос о заявлении Министерства обороны РФ, в котором говорилось, что удар, вероятно, был нанесен по складу с боеприпасами, где могло находиться химическое оружие.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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