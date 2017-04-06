Озеров: Россия готова взаимодействовать с коалицией США в Сирии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия готова взаимодействовать с антитеррористической коалицией в Сирии во главе с США по всем направлениям и вопросам, однако здесь должны быть исключены "двойные стандарты", заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Мы готовы сотрудничать с антитеррористической коалицией, которую возглавляют США, по всем направлениям и вопросам. Здесь мы открыты, транспарентны и готовы взаимодействовать по всем направлениям и вопросам. Единственное, что мы всегда говорили, что мы не приемлем в этой совместной работе двойных стандартов", — сказал он на встрече в Совфеде с военными атташе.

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