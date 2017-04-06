Аутопсия доказала, что в Идлибе использовалось химоружие

АНКАРА, 6 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Произведенное в Турции вскрытие тел жителей сирийской провинции Идлиб, предположительно погибших от химической атаки, доказало факт использования химического оружия, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Ранее глава Минздрава Турции Реджеп Акдаг заявил, что 30 пострадавших от химатаки в Идлибе доставлены в Турцию на лечение, трое из них скончалось, и они будут подвергнуты аутопсии с участием представителей ВОЗ.

"Вскрытие погибших выявило, что в Идлибе было использовано химическое оружие", — цитирует министра телеканал NTV.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны России сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины Хан-Шейхуна по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

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