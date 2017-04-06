Аутопсия доказала, что в Идлибе использовалось химоружие

АНКАРА, 6 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Произведенное в Турции вскрытие тел жителей сирийской провинции Идлиб, предположительно погибших от химической атаки, доказало факт использования химического оружия, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
"Вскрытие погибших выявило, что в Идлибе было использовано химическое оружие", — цитирует министра телеканал NTV.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.
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