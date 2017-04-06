Сирия не сотрудничает с европейскими странами по безопасности, заявил Асад

ДАМАСК, 6 апр – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Президент Сирии Башар Асад в интервью хорватскому изданию Večernji list заявил, что руководство Сирии не сотрудничает с Францией и рядом европейских стран по линии безопасности так как эти страны поддерживают терроризм.

"После начала войны и после того, как Франция взяла позицию поддержки террористов, Сирия прекратила сотрудничество по линии безопасности с этими государствами. Не может быть сотрудничества по безопасности. В настоящих условиях нет, так как Европа или ряд европейских стран широко поддерживает террористов", — сказал президент.

По словам Асада, такие страны, как Франция стоят за отправкой тысяч террористов в Сирию или поддерживают их оружием, финансами, логистикой и политикой. В связи с чем сотрудничество по безопасности между Сирией и рядом европейских стран не может быть эффективно.

"Они должны прекратить полностью поддерживать террористов в любом виде", — подытожил Башар Асад отвечая на вопрос, есть ли сотрудничество по линии безопасности между САР, Францией и Бельгией и могло ли подобное сотрудничество предотвратить теракты в европейских городах.