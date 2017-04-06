Российские военные за сутки передали 1,8 тонны гумпомощи жителям Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 6 апр — РИА Новости. Российские военные передали 1,8 тонны гуманитарных грузов мирным жителям сирийской провинции Алеппо, еще 20,4 тонны продуктов от ООН российские самолеты доставили в район Дейр-Эз-Зора, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено шесть гуманитарных акций в провинции Алеппо. В городе Алеппо в районах Джабаль Бедро, Асилия, Хайдария, Аль-Хамдания-3, Ашрафия и Шейх Саид жителям передано 3 тысячи порций горячей еды и хлеб. За сутки гуманитарную помощь получили 3.350 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 1,8 тонны", — говорится в сообщении.

Помимо этого, российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили 20,4 тонны продуктов, полученных сирийскими властями по линии ООН, в район города Дейр-Эз-Зор.

"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон отправлены два гуманитарных конвоя с грузами ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Мутайя провинции Деръа", — добавляет Центр по примирению.

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