Вице-президент США прокомментировал инцидент в Идлибе

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вашингтон ожидает реакции Совета безопасности ООН в связи с инцидентом в сирийском Идлибе, но рассматривает все варианты действий, заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс.

"Мы надеемся, что СБ ООН предпримет шаги. Но мы рассматриваем все возможные варианты", — сказал он телеканалу Fox News.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны России сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины Хан-Шейхуна по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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