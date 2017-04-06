Кадыров обсудил с королем Бахрейна сирийский конфликт

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время визита в Бахрейн обсудил с бахрейнским королем Хамадом сирийский конфликт.

По словам Кадырова, бахрейнский король высоко оценил политику России в разрешении сирийского конфликта.

"Он отметил, что оказание помощи сирийской армии спасает не только Сирию и её народ, но и весь регион от больших потрясений и международного терроризма. Король сказал, что Бахрейн с самого начала одобрил позицию России по сирийскому вопросу и сегодня полностью поддерживает президента России", — написал глава Чечни в Instagram.

По словам Кадырова, король отметил, что Бахрейн отводит важное место отношениям с Россией. "Когда в 2011 году в Бахрейне были негативные явления и попытки спровоцировать массовые беспорядки, Владимир Путин первым заявил о нашей поддержке, сказал Хамад бен Иса Аль Халифа", — добавил Кадыров.

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