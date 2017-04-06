Гатилов призвал не политизировать гуманитарные проблемы в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Россия выступает против использования гуманитарных проблем, проблем сирийского народа в политической повестке, для оказания давления на правительство Сирии, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов российским журналистам.

"Мы за то, чтобы гуманитарные проблемы не использовались в политической повестке дня и в политических целях, потому что, к сожалению, эта тенденция со стороны некоторых наших коллег прослеживается, здесь не должно быть стремления использовать проблемы сирийского народа для оказания давления на сирийское правительство в нужных им целях", — сказал Гатилов, представлявший Россию на международной конференции в поддержку будущего Сирии в Брюсселе.

По его словам, "не должно быть двойных стандартов в оказании гуманитарной помощи, потому что, если посмотреть на нынешнюю ситуацию, большинство населения находится на подконтрольной правительству территории, а меньшинство — 1,5 миллиона — на территории, которая контролируется либо умеренной оппозицией вооруженной, либо террористическими группировками".

"И стремление наших некоторых партнеров к тому, чтобы помощь оказывалась только в блокированные районы и труднодоступные районы, которые не подпадают под контроль сирийского правительства, — это такая пагубная тенденция", — заявил Гатилов.

Он сообщил, что на конференции российская сторона заявила о необходимости помощи сирийскому населению практическими средствами. "Не надо быть приверженцами теории о том, что реконструкцию и восстановление можно будет осуществлять только после того, как установится мир и стабильность в стране, (мы говорили), что нужно об этом думать уже сейчас", — сказал замглавы МИД России.

Сопредседателями конференции выступили Евросоюз, ООН, а также правительства Германии, Кувейта, Норвегии, Катара и Великобритании. В обсуждении участвовали около 70 делегаций, включая представителей стран-членов ЕС и государств ближневосточного региона, ООН, стран-доноров и гражданского общества, а также гуманитарных организаций. В конференции принял участие генсек ООН Антониу Гутерреш.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>