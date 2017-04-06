Гатилов подчеркнул существенность вклада России в оказание помощи сирийцам

БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Россия вносит в оказание помощи сирийцам не меньший вклад, чем другие, в том числе практически ежедневно – на двусторонней основе, заявил российским журналистам замглавы МИД России Геннадий Гатилов.

В Брюсселе 4 — 5 апреля прошла международная конференция в поддержку будущего Сирии. Ее участники пообещали выделить 6 миллиардов долларов на помощь сирийцам в 2017 году и еще 3,73 миллиарда долларов – в 2018 – 2020 годах.

"Мы вносим вклад не меньший, чем другие. Мы делаем это через международные гуманитарные агентства и организации, через систему ООН и, естественно, на двусторонней основе практически ежедневно. Вы все видите, как наши военные раздают пайки, гуманитарную помощь. Мы эту свою миссию полностью выполняем", — сказал Гатилов, представлявший на конференции Россию.

Сопредседателями конференции выступили Евросоюз, ООН, а также правительства Германии, Кувейта, Норвегии, Катара и Великобритании. В обсуждении участвовали около 70 делегаций, включая представителей стран-членов ЕС и государств ближневосточного региона, ООН, стран-доноров и гражданского общества, а также гуманитарных организаций. В конференции принял участие генсек ООН Антониу Гутерреш.

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