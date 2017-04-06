Гатилов: не хотелось бы, чтобы инцидент в Идлибе привел к срыву переговоров

БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости, Владимир Добровольский. России не хотелось бы, чтобы химатака в сирийском Идлибе использовалась для срыва переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Все может повлиять на переговоры. Но очень бы не хотелось, чтобы такие инциденты использовались противниками переговорного процесса, чтобы сорвать его. Мы все время говорим о том, что необходимо создать благоприятные условия для переговоров, необходимо сделать так, чтобы переговоры были инклюзивными, это относится, в первую очередь, к делегации оппозиции", — сказал Гатилов российским журналистам.

Он отметил, что на женевских переговорах "продолжается ситуация, при которой позиции сторон, прежде всего, это делегации правительства и оппозиции, по целому ряду принципиальных вопросов расходятся". По его словам, стороны по-разному расставляют приоритеты по четырем вопросам повестки, поскольку правительство делает упор на борьбе с терроризмом, а оппозиция — на создании переходного управляющего органа.

"Вокруг этих вопросов шла дискуссия. К сожалению, она пока не привела к каким-то практическим результатам, но здесь не надо делать вывод о том, что все пропало и провалилось. Это процесс, очевидно, будет долгим, об этом мы говорили на протяжении всего этого времени", — сказал замглавы МИД РФ.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны России сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины Хан-Шейхуна по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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