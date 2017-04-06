Сирийские курды сообщили, что работа плотины на реке Евфрат восстановлена

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) сообщили, что работа крупнейшей в Сирии плотины на реке Евфрат, которая частично обрушилась в результате боев под Раккой, восстановлена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что крупнейшая в Сирии плотина "Табка" на Евфрате была частично разрушена в результате боестолкновений между отрядами вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" и террористической группировки "Исламское государство". Вследствие ударов были повреждены две заслонки в южной части плотины, предназначенные для обеспечения сброса воды и недопущения переполнения водохранилища.

Сообщается, что СДС опубликовали видео, снятое в среду, где показано, как вода проходит через главные ворота дамбы. Вернулась ли к работе гидроэлектростанция, не сообщается.

Ракка расположена на севере Сирии (в 160 километрах к востоку от Алеппо) на берегу Евфрата, в Ракке проживают порядка 300 тысяч человек. Город был захвачен боевиками в 2013 году. После перехода города в руки террористов правительственные войска неоднократно пытались его отбить, в том числе с помощью авиации, но безуспешно. В 2014 году сирийская армия потеряла контроль над всей провинцией Ракка.

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