Постпред Франции: голосование СБ ООН по химатаке в САР в среду маловероятно

ООН, 5 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Вынесение на голосование Совета безопасности ООН проекта резолюции по химической атаке в сирийском Идлибе в среду "маловероятно", заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

Накануне США, Франция и Великобритания внесли в СБ ООН проект резолюции, которая осуждает использование химического оружия в Идлибе и содержит ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.

"Сегодня это маловероятно. Если это будет возможно сегодня, будет прекрасно", — сказал Делаттр журналистам в среду.