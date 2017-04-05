С чистого листа. Как живут сирийские беженцы в турецком Измире

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Турецкий город и одноименная провинция Измир, граничащая с Грецией, продолжает принимать на своей территории большое количество беженцев из Сирии. Некоторые из них намереваются в дальнейшем переправиться в Европу, некоторые — мечтают вернуться домой после окончания войны на родине. О том, как обосновавшиеся в Измире сирийцы пытаются начать жизнь с чистого листа, рассказывают корреспонденты Sputnik Турция.

Поток беженцев снизился

До заключения 18 марта 2016 года между Турцией и ЕС соглашения по вопросу размещения беженцев, примерно 2500 человек ежедневно переправлялись по морю из Турции в Грецию. После подписания документа этот поток сократился до 100 человек. Ввиду того, что большая часть мигрантов прибывала из близких к греческим островам районов, Измир рассматривался в качестве своеобразных "ворот в Европу".

© Sputnik/ Valeriy Melnikov Сирийские беженцы в Измире

Согласно данным Департамента по вопросам миграции, в Измире зарегистрировано примерно 107 тысяч сирийцев. Чтобы встретиться с беженцами, мы, прежде всего, отправляемся в район Басмане на улицу Отеллер. По сравнению с той обстановкой, которая наблюдалась здесь полтора — два года назад, можно сказать, что теперь в этой части города царят тишина и покой. По словам хозяев местных отелей, гостиницы практически пустуют, после вступления в силу соглашения между Турцией и ЕС число беженцев приблизилось к нулю.

"В настоящее время занято только два номера, и это не беженцы, один — это постоянно живущий у нас клиент. Летом 2015 года люди располагались даже в коридорах. После заключения соглашения число останавливающихся у нас мигрантов значительно уменьшилось", — отмечает хозяин одного из отелей, показывая книгу регистрации.

Рядом с улицей Отеллер, в районе мечети Хатуние, также проживет большое число сирийских беженцев. На улице Анафарталар можно увидеть много ресторанчиков, кондитерских и салонов сотовой связи с вывесками на арабском языке. Некоторые сирийцы, хозяева лавочек, нервничают в присутствии журналистов и не отвечают на наши вопросы. По их словам, они благодарны за то, что имеют.

"Мир не без добрых людей"

Пройдя по расположенному прямо перед мечетью Хатуние рынку, мы попадаем в район Капылар. Здесь свои двери перед нами открывает Дом солидарности и помощи беженцам, куда приходят в основном мигранты из Сирии. Организация была создана под руководством Ялчына Яныка, который считает себя афротурком — его дед 200 лет назад был привезен в Измир в качестве раба. Сам Янык считает себя "одним из старейших беженцев".

© Sputnik/ Valeriy Melnikov Сирийские беженцы в Измире

Начало проекту солидарности было положено 5-6 лет назад. Когда сирийцы начали работать в этом районе, местное население негативно отреагировало на это, люди испугались за свои рабочие места. Тогда члены организации решили изменить позицию местного населения, объяснив, что приехавшие сирийцы — это жертвы войны, вынужденные покинуть свою родину, и турецкое государство открыло перед ними двери.

По словам Яныка, иногда за день в Дом солидарности приходит по 80-100 семей беженцев. Здесь стараются удовлетворить все их потребности — в пище, одежде, лекарствах, книгах.

"Люди приносят все — от домашней еды до одеял. Здесь турецкий народ демонстрирует свое гостеприимство. Многие люди из муниципалитета проявляют солидарность, и это очень важно. По субботам и воскресеньям здесь даются уроки для детей беженцев. Собранные вещи отправляются нуждающимся из других районов. Мир не без добрых людей, и это хорошо. Конечно, если бы не было войны, люди не попали бы в такое положение. Если бы война закончилась, они вернулись бы к себе на родину", — сказал Янык.

"Неизвестно, сколько еще продлится эта война"

Пока мы находимся в Доме солидарности, сюда приходит множество сирийских мигрантов. Большинство посетителей, узнав, что мы журналисты, стесняются, но некоторые все же рассказывают о своем положении.

© Sputnik/ Valeriy Melnikov Мальчик беженец в турецком Измире

Ахмед из Алеппо три года назад приехал в Газиантеп, а затем перебрался в Измир, где вместе со своей семьей разместился в районе Агора. В свои 52 года он не работает, но его сын трудится здесь в качестве строителя.

"Жизнь здесь сложная, но я не хочу ехать в Европу. Особенно не хочу незаконным путем, на судне, лодке. Это может стоить жизни. Как человек может осознанно ставить под угрозу свою жизнь? Но если война закончится, я хочу вернуться в Алеппо".

Приехавший 4 года тому назад в Измир из сирийского города Дейр-эз-Зор 23-летний Мухаммед также рассказал, что мечтает вернуться на родину, но только после восстановления мира в стране.

"Конечно, я хочу вернуться в Сирию, но неизвестно, сколько еще продлится эта война. Будь у меня возможность, я хотел бы поехать в Европу. Пока что мы живем здесь, но жизнь очень сложная".

"Зачем уезжать, если придется все начинать с нуля?"

35-летняя Авшин Мустафа переехала в Измир к родственникам вместе с пятью детьми после взрыва, который произошел рядом с ее домом в Хасеке в 2012 году. По ее словам, многие из ее знакомых сирийских курдов перебрались к своим знакомым в Турции. Муж Авшин остался в Сирии, а она сама сейчас работает на фабрике по пошиву готовой одежды и получает 300 лир (около 82 долларов) в неделю. Трое детей Авшин ходят в школу, а 16-летний сын находится в поисках работы.

© Sputnik/ Valeriy Melnikov Сирийские беженцы в Измире

"Он ищет работу везде, где только можно, но в тех местах, куда его готовы были взять, за 12-ти часовой рабочий день предлагали в неделю платить 150 лир (около 40 долларов). Разве это человечно?", — говорит женщина.

По словам Авшин, некоторые ее друзья перебрались во Францию, но после этого связь между ними оборвалась. К переезду в Европу женщина относится не слишком оптимистично.

"Я бы поехала, если бы условия жизни там были лучше. Но если это не так, то какой смысл уезжать отсюда туда, чтобы опять начинать жизнь с нуля?".

Авшин говорит, что не хочет возвращаться в Сирию, даже если война в стране закончится.

"Даже если однажды там (в Сирии — прим.) воцарится мир, я не хочу возвращаться туда. Теперь там все словно стало другим. Соседи — уже не те, моих родственников там не осталось. Теперь я не вижу причин для возвращения", — отмечает она.

© Sputnik/ Valeriy Melnikov Сирийские беженцы в Измире

Многие сирийские беженцы в Измире жалуются на высокую арендную плату за плохое жилье. 33-летняя сирийская туркменка Фатима не скрывает своего возмущения: "Никак не могу понять, почему они ставят для нас такие высокие цены за аренду жилья? Эти дома, эти квартиры, в которых приходится жить, находятся в плохом состоянии, условия крайне тяжелые, до нас в них никто не жил. И, тем не менее, хозяева домов постоянно повышают плату за проживание".

Далее мы направляемся в квартал Кадифекале — старейший район Измира. Часть домов здесь были расселены из-за угрозы обвала, некоторые уже начали постепенно сносить. В таких зданиях зачастую остаются сирийские беженцы.

"Власти гордо рассказывают о том, что Турция приняла у себя в гостях 3 миллиона сирийцев, но, посмотрите, в каких условиях живут эти люди здесь. Разве это можно назвать гостеприимством? Этих бедных людей искренне жаль", — отмечает один из жителей квартала.

"Если бы война закончилась, я сегодня же вернулся бы в Сирию"

В Кадифекале мы беседуем с 55-летним Хишманом Абу Ахмадом, который приехал из Кобани в Измир. Он рассказывает, что не хотел покидать Сирию, но война вынудила его уехать.

"Арабы, курды, турки — все мы мусульмане, все мы люди. Чего хотят от нашей многострадальной родины? Если бы война закончилась, я сегодня же вернулся бы в Сирию".

© Sputnik/ Valeriy Melnikov Сирийские беженцы в Измире

С семьей Хашим из Алеппо, живущей в Кадифекале, мы разговариваем об условиях жизни в Турции и ожиданиях на будущее. Семих аль Хашим рассказал, что не так давно приехал в Измир к своему дяде, который переселился сюда ранее. Молодой человек в целом доволен новой жизнью, он работает официантом и постепенно учит турецкий язык. По словам Семиха, он хотел бы уехать в Европу, но только законным путем.

"Несколько друзей, уехавших в Германию, рассказывают нам, что там условия жизни более комфортные, чем в Турции. Но я не рассматривают вариант нелегальной переправки, поскольку многих моих знакомых задержали в Греции и депортировали".



Дядя Семиха, 45-летний Сердар аль Хашим приехал в Измир три года назад, а затем перевез сюда свою семью. Он подрабатывает на стройке, но постоянную работу до сих пор найти не смог. Тем не менее, Сердар не думает уезжать в Европу, он надеется на окончание войны в Сирии.

"Если бы я только узнал, что война закончилась, я сразу же, в тот же день вернулся бы домой. Разве может человек найти замену своей родине?", — говорит он.