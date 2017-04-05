В Москве напомнили об обязательствах Анкары по стабилизации в Сирии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия исходит из того, что Анкара взяла на себя обязательства как страна-гарант по перемирию в Сирии, РФ обсуждает с Турцией все имеющиеся разногласия на двустороннем уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что Турция не просто заявила о поддержке этих процессов, которые были запущены, в частности, в Астане, она взяла на себя обязательства. Это больше, чем слова. Это больше даже, чем стратегия политическая. Это обязательства, которые были озвучены и подкреплены на самом высоком уровне", — сказала Захарова на брифинге в Москве, отвечая на вопрос, сможет ли Турция оставаться гарантом перемирия в Сирии в условиях конфронтации с САР.

Дипломат также добавила, что "к сожалению, разногласия, в частности, с Турцией по сирийскому вопросу у нас имеются, мы их обсуждаем в двустороннем ключе и доводим наши озабоченности до турецких коллег".

Ранее посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявил РИА Новости, что Дамаск обвиняет Анкару в попытке создания двух новых террористических группировок в Сирии, в которые входят боевики из "Исламского государства"* и "Джебхат-ан-Нусры"*, а также в захвате сирийских территорий на севере страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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