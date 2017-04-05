В Москве напомнили об обязательствах Анкары по стабилизации в Сирии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия исходит из того, что Анкара взяла на себя обязательства как страна-гарант по перемирию в Сирии, РФ обсуждает с Турцией все имеющиеся разногласия на двустороннем уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат также добавила, что "к сожалению, разногласия, в частности, с Турцией по сирийскому вопросу у нас имеются, мы их обсуждаем в двустороннем ключе и доводим наши озабоченности до турецких коллег".
Ранее посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявил РИА Новости, что Дамаск обвиняет Анкару в попытке создания двух новых террористических группировок в Сирии, в которые входят боевики из "Исламского государства"* и "Джебхат-ан-Нусры"*, а также в захвате сирийских территорий на севере страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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