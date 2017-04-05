Захарова назвала небрежным проект резолюции СБ ООН по химоружию в Сирии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала небрежным проект резолюции Совета Безопасности ООН по предполагаемому применению химического оружия в Сирии.
"Проект просто готовился в спешке, он отличается крайней небрежностью. Предлагать Совету Безопасности одобрить такой проект просто неприлично", — сказала официальный представитель МИД РФ.
После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия.
Однако в июне 2016 года госдепартамент США обнародовал доклад, в котором говорилось, что Сирия продолжает использовать химические вещества против граждан, а также может сохранять химическое оружие. А исполняющий обязанности Верховного представителя ООН по разоружению Ким Вон Су заявил, что эксперты ООН и ОЗХО до сих пор не могут подтвердить полное уничтожение объектов по производству химического оружия в Сирии.
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