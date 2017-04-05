Захарова назвала небрежным проект резолюции СБ ООН по химоружию в Сирии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала небрежным проект резолюции Совета Безопасности ООН по предполагаемому применению химического оружия в Сирии.

Как заявила Захарова в среду на брифинге в Москве, "в проекте резолюции выражается ужас в связи с инцидентом, который подается как установленный факт". "При этом в этом же проекте ставится задача установить, а имел ли вообще место данный инцидент", — отметила она.

"Проект просто готовился в спешке, он отличается крайней небрежностью. Предлагать Совету Безопасности одобрить такой проект просто неприлично", — сказала официальный представитель МИД РФ.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия.

Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Однако в июне 2016 года госдепартамент США обнародовал доклад, в котором говорилось, что Сирия продолжает использовать химические вещества против граждан, а также может сохранять химическое оружие. А исполняющий обязанности Верховного представителя ООН по разоружению Ким Вон Су заявил, что эксперты ООН и ОЗХО до сих пор не могут подтвердить полное уничтожение объектов по производству химического оружия в Сирии.

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