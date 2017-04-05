МИД о ситуации в Идлибе: "Белым каскам" доверять нельзя

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Нельзя рассматривать в качестве источников данных "Белые каски" и сирийскую Обсерваторию по правам человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с химоружием в сирийском провинции Идлиб.

"Сейчас, на сегодняшний момент, главная задача — объективно разобраться в том, что произошло. Пока, я также хотела бы это подчеркнуть, все фальсифицированные сообщения на эту тему исходят только от пресловутых "Белых касок" и… уже ставшей одиозной Сирийской обсерватории по правам человека. Ни "Белым каскам", ни этой Обсерватории доверять нельзя. Они неоднократно подрывали доверие к себе постановочными роликами, информацией, которая потом опровергалась всеми сторонами", — сказала она на брифинге в Москве.

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