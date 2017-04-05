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Война в Сирии
Война в Сирии

Жители сирийского Дейр Хафера рассказали о зверствах ИГ* в городе

16:2505.04.2017
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Местные жители продолжают жить в разрушенных домах в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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АЛЕППО (Сирия), 5 апр – РИА Новости. Российские журналисты посетили город Дейр Хафер, на днях освобожденный сирийской армией от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Практически на каждом шагу здесь остались следы зверств террористов.

Город Дейр Хафер находится в 50 километрах от Аллепо. Освободив Алеппо при поддержке российских Воздушно-космических сил, сирийская армия продолжает оттеснять ИГ от его окрестностей. На днях им удалось изгнать террористов и из Дейр Хафера.

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Боевики хозяйничали здесь три года. Взорам российских журналистов, приехавших в Дейр Хафер, предстали ужасающие картины зверств радикалов.

На центральной площади Дейр Хафера террористы устроили лобное место. Здесь боевики отрубали головы или распинали людей. На эшафоте до сих пор стоят четыре Т-образные деревянные конструкции, на которых боевики оставляли умирать неугодных под палящим ближневосточным солнцем.

"Боевики казнили тех жителей города, которые, по их мнению, не соблюдали нормы религии. То есть курили, например. Женщин тоже убивали, если они были неправильно одеты", — рассказывает местный житель Хусейн Аль-Ахмад, когда-то бежавший от ИГ, а теперь вернувшийся в родной город.

Боевики Исламского Государства ведут на людей казнь. Архивное фото
© AP Photo
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По его свидетельству, боевики заставляли вступать в их ряды даже подростков. Тех, кто отказывался, также могли показательно казнить.

"Вы видите — из нашего села спаслись только старики и маленькие дети. Остальных либо убили, либо забрали в ИГ", — рассказывает Аль-Ахмад.

Смертные приговоры выносили в помещении так называемого "шариатского суда" боевиков. Здесь до сих пор можно обнаружить документы казненных. Сейчас сирийские спецслужбы пытаются установить личности казненных и их число. Работу спецслужб облегчает то, что боевики, выполняя свое "правосудие", составляли протоколы заседаний и печатали смертные приговоры на принтере.

В архиве обнаружен также список работников "шариатского суда". Но здесь нет никаких реальных имен, только должности и прозвища. Например, "Судья из Персидского Залива", если дословно перевести кличку, или "Юрист Абу-Омар". Они боялись раскрывать свои настоящие имена.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. А. Новоточинов
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Здесь же в клетках находились приговоренные к смерти. В день исполнения казни, как рассказывают беженцы из Дейр Хафера, террористы силой сгоняли местных жителей на центральную площадь. На средневековую расправу заставляли смотреть даже детей.

"Лично я своих детей прятал в дни, когда проводились казни. Ведь террористы заставляли смотреть на зверства, которые они устраивали, даже самых маленьких", — рассказывает местный житель Рамадан Ибрагим.

По его словам, боевики могли казнить даже за то, что кто-то из жителей стриг бороду.

"У меня была огромная борода. Я избавился от нее сразу, как только приехал сюда", — рассказывает он.

Дейр Хафер находился под контролем боевиков почти три года. Террористы успели возвести здесь не только оборонительные сооружения, но и объекты инфраструктуры.

Например, под одним из мостов располагался военно-полевой госпиталь боевиков. Стены расписаны сурами из Корана, а посередине — граффити в виде флага ИГ.

Место для больницы было выбрано неслучайно. Бетонные перекрытия моста служили защитой от обстрелов. Внутри полная антисанитария: грязные матрасы на полу, разбросанные хирургические инструменты.

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© AFP 2017/ Aris Messinis
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"Это был госпиталь для рядовых бойцов так называемого ИГ. Условия, как вы видите, ужасные. Здесь мы обнаружили медикаменты из западных и некоторых арабских стран", — рассказывает подполковник Сирийской арабской армии Рами Наввас.

При этом сирийских военных, по его словам, поразило современное медицинское оборудование, которым обладали боевики. Далеко не все сирийские госпитали имеют такое, говорит Наврас. При этом пользоваться благами цивилизации могли только боевики — местным жителям оставалось только средневековье с его публичными казнями и темницами.

В ближайшее время в Дейр Хафере начнут работать саперы. После того, как они разминируют все улицы и дома, в город смогут вернуться его жители.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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