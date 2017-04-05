Источник: военные на базе Хмеймим ежедневно контактируют с коллегами из США

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии находятся в ежедневном контакте с американскими коллегами благодаря постоянно действующей линии связи, сообщил журналистам военно-дипломатический источник.

"Эти контакты жизненно необходимы для информационного обеспечения боевых действий коалиционной и российской группировок в Сирии, которое имеет очень важное значение для исключения инцидентов между ними", — сказал он.

Таким образом, нельзя сказать, что военные двух государств, находящиеся на передовой, между собой не контактируют, хотя контакты между руководителями их министерств обороны до сих пор не налажены, отметил источник.

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