В ОП считают циничным экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Идлибе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Использовать трагическую ситуацию в сирийском Идлибе в качестве информационного повода для созыва экстренного заседания Совбеза ООН — это циничный поступок, заявила председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Совет Безопасности ООН в среду в 10.00 (17.00 мск) обсудит ситуацию в сирийском Идлибе, где, как сообщалось, было применено химическое оружие.

"Западу не нравится растущий авторитет России в урегулировании сирийской ситуации и борьбе с международным терроризмом. Однако использование реальной трагедии в качестве информационного повода для созыва экстренного заседания Совбеза ООН — очень циничный поступок", — сказала Сутормина РИА Новости.

"Пока нет каких-либо объективных доказательств и не проведено даже первичное расследование, нельзя делать никаких выводов. Поэтому появляющиеся в публичной плоскости предположения о том, кто виновен, а кто нет, безусловно, имеют определенные политические мотивы", — добавила она.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что в случае голосования в ООН по резолюции в связи с данным инцидентом "Россия, как минимум, будет аргументированно приводить те данные, которые были озвучены нашим оборонным ведомством".

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

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