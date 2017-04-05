Москва категорически не приемлет новый проект резолюции по химоружию в САР

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва категорически не приемлет проект резолюции СБ ООН по химической атаке в Идлибе, предложенный Великобританией, Францией и США, заявила в среду специальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы отметить, что представленный текст категорически не приемлем. Его изъян, причем речь идет именно о фундаментальном изъяне, состоит в том, что он предвосхищает результаты расследования, и просто с ходу назначает виновных. В виде виновного выступает Дамаск", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Москва "не видит особой необходимости в принятии резолюции на данном этапе".

"Ранее принятых решений вполне достаточно для проведения тщательного расследования этого инцидента. Если кому-то из членов СБ ООН новая резолюция представляется желательной, необходимой, своевременной, то она должна выглядеть значительно иначе, и у нас есть конкретные предложения на этот счет", — добавила Захарова.

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