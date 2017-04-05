Оппозиция просит ввести бесполетную зону над Сирией после событий в Идлибе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) выступает за введение бесполетной зоны над всей Сирией в связи с произошедшим в Идлибе, заявил на пресс-конференции в среду замглавы коалиции Абдель-Хаким Башар.

НКОРС заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

"Мы требуем решения, обеспечивающего привлечение к ответственности виновных, исполнителей, сообщников в этом преступлении, а также решения, налагающего немедленный запрет на полеты самолетов режима над всей Сирией", — заявил Башар в среду.

Замглавы НКОРС добавил, что в отношении сирийского вопроса пришло время задействовать главу 7 устава ООН, предполагающую силовое решение конфликта извне. По словам Башара, произошедшее в Идлибе является "преступлением века" и "поворотным моментом в истории Сирии".

Он отметил, что оппозиция призывает Россию и Турцию выполнять свои обязательства как гарантов перемирия в Сирии.

Источник в ВС Сирии в ответ на обвинения оппозиции во вторник заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного рода вооружений.