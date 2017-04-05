Оппозиция просит ввести бесполетную зону над Сирией после событий в Идлибе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) выступает за введение бесполетной зоны над всей Сирией в связи с произошедшим в Идлибе, заявил на пресс-конференции в среду замглавы коалиции Абдель-Хаким Башар.
НКОРС заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.
"Мы требуем решения, обеспечивающего привлечение к ответственности виновных, исполнителей, сообщников в этом преступлении, а также решения, налагающего немедленный запрет на полеты самолетов режима над всей Сирией", — заявил Башар в среду.
Он отметил, что оппозиция призывает Россию и Турцию выполнять свои обязательства как гарантов перемирия в Сирии.
Источник в ВС Сирии в ответ на обвинения оппозиции во вторник заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.
Ранее президент Сирии Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного рода вооружений.