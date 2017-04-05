Туск обвинил сирийские власти в применении химического оружия в Идлибе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что сирийские власти ответственны за атаку с применением химоружия в Идлибе.

"Я осуждаю химатаку в Идлибе самым решительным образом. Сирийский режим в первую очередь ответственен, но все, кто поддерживает его, разделяют моральную и политическую ответственность", — написал Туск в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов таких вооружений.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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