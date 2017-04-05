Совбез Франции считает применение химоружия в Сирии военным преступлением

ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Совет безопасности Франции под руководством главы государства рассмотрел в среду ситуацию в сирийском Идлибе и призвал международное сообщество отреагировать на военное преступление — применение химического оружия.

"Совет безопасности выразил свое возмущение применением химического оружия в Сирии и призывает международное сообщество дать оценку этому военному преступлению", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

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