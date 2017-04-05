Катар уверен, что в химатаке в Идлибе виновны сирийские власти

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Катар уверен, что ответственность за химатаку в сирийской провинции Идлиб несут власти Сирии, заявил глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Нарушения происходят каждый день, последнее из них – нарушение режимом резолюции 2118, который использовал химическое оружие в Хан-Шейхуне, что привело к гибели многих людей, в том числе детей", — сказал министр, Выступая на конференции в поддержку будущего Сирии. Он отметил, что виновные должны нести ответственность.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного рода вооружений.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>