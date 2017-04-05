Катар уверен, что в химатаке в Идлибе виновны сирийские власти

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Катар уверен, что ответственность за химатаку в сирийской провинции Идлиб несут власти Сирии, заявил глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.
Ранее президент Сирии Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного рода вооружений.
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