Сирийская армия отразила контратаку боевиков на севере провинции Хама

ДАМАСК, 5 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР и союзные им силы полностью отразили контратаку террористов на севере провинции Хама в районе поселения Маардас, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Террористы со вчерашнего дня предприняли ряд попыток контратаковать в районе Маардас. Армия и союзники при поддержке артиллерии отбили все атаки. Сегодня (в среду) террористы, понеся потери, вновь отступили в сторону провинции Идлиб", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, артиллерия активно работала по позициям боевиков во вторник и продолжила в среду утром.

Передовые отряды армии также продолжают вести бои на подступах к городу Хальфая, который считается главным оплотом террористов на севере провинции Хама. Бои идут за высоты южнее населенного пункта менее чем в километре от Хальфаи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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