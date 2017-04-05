Курды вошли в пригороды сирийской Табки, которую освобождают от ИГ*

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, вошли в пригороды сирийской Табки, которую они освобождают от боевиков ИГ*, сообщило курдское агентство Hawar News.

Около часа ночи бойцы SDF вошли в деревню Северный Сафсафах (пригород Табки). Столкновения, разразившиеся вчера вечером, продолжаются. Ранним утром бойцам SDF удалось также войти в соседнюю деревню Южный Сафсафах. В обеих деревнях происходят ожесточенные столкновения. В боях уничтожен один начиненный взрывчаткой автомобиль и машина с боевиками. Ликвидированы десятки членов банды.

По данным агентства, боевики ИГ* не позволяют гражданским лицам покидать зону столкновения и используют их в качестве заложников.

Захват города Табка на севере Сирии, который сейчас находится под контролем ИГ, является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Наступление на Табку началось 21 марта с переброски курдского десанта в район города с помощью американских вертолетов. С тех пор курды освободили от ИГ* в районе Табки 146 квадратных километров, в том числе имеющие стратегическое значение авиабазу "Табка" и плотину на реке Евфрат, и окружили город. 79 боевиков в этом районе были ликвидированы.

Целью операции "Гнев Евфрата" заявлено освобождение "сирийской столицы" Ракки от ИГ*. Табка находится в 40 километрах к западу от Ракки.

Основу "Сирийских демократических сил" составляют курдские отряды YPG (Yekîneyên Parastina Gel‎‬, Отряды народной защиты), а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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