Канада обвинила Асада в химатаке в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Канада считает, что предполагаемая химатака в сирийском Идлибе ставит под вопрос возможность работать с правительством сирийского президента Башара Асада, и возлагает на него ответственность за последние события, заявила глава канадского МИД Кристия Фриленд.

"Вчерашнее ужасное нападение, которое не только противоречит нравственности, но и соглашениям, подписанным Сирией несколько лет назад, ставит очень большой вопрос о возможности работать с режимом Асада", — сказала Фриленд журналистам перед сессией конференции в поддержку будущего Сирии.

По ее словам, "с ними (властями Сирии – ред.) нужно иметь дело как с ответственными и привлечь их к ответственности".

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного рода вооружений.

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