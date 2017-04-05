Китай призвал к объективному расследованию обстоятельств химатаки в Идлибе

ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай выступает за то, чтобы расследование применения химического оружия в Сирии было объективным и справедливым, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

"Что касается соответствующих сообщений, то позиция Китая постоянная и ясная — мы выступаем против любого использования химоружия любой стороной при любых обстоятельствах и для любых целей… Мы придерживаемся позиции, что расследование должно быть справедливым и объективным, восстановить справедливость во имя жертв", — сказала Хуа Чуньин.

Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Совет Безопасности ООН в среду обсудит ситуацию в сирийском Идлибе.

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