Китай призвал к объективному расследованию обстоятельств химатаки в Идлибе

ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай выступает за то, чтобы расследование применения химического оружия в Сирии было объективным и справедливым, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Что касается соответствующих сообщений, то позиция Китая постоянная и ясная — мы выступаем против любого использования химоружия любой стороной при любых обстоятельствах и для любых целей… Мы придерживаемся позиции, что расследование должно быть справедливым и объективным, восстановить справедливость во имя жертв", — сказала Хуа Чуньин.
Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
Совет Безопасности ООН в среду обсудит ситуацию в сирийском Идлибе.
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