В МИД ФРГ призвали РФ поддержать резолюцию Совбеза ООН по химатаке в Идлибе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал Россию поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН по инциденту с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб.
Его заявление в прямом эфире транслировал сайт Еврокомиссии.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.
Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
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