В МИД ФРГ призвали РФ поддержать резолюцию Совбеза ООН по химатаке в Идлибе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал Россию поддержать проект резолюции Совета Безопасности ООН по инциденту с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб.

"Мы, безусловно, убеждены, что военных преступников и военные преступления нельзя оставлять без ответа. И поэтому мы считаем правильным, что Совет Безопасности ООН сегодня будет обсуждать инцидент с этим отравляющим веществом. Мы также призываем Россию поддержать резолюцию Совбеза, чтобы провести расследование этого инцидента и привлечь виновных к ответу", — заявил Габриэль журналистам перед сессией конференции в поддержку будущего Сирии.

Его заявление в прямом эфире транслировал сайт Еврокомиссии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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