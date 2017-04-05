Генсек ООН настаивает на расследовании обстоятельств химатаки в Идлибе

ГЕНСЕК ООН ЗАЯВИЛ, ЧТО НАСТАИВАЕТ НА ПОЛНОМ РАССЛЕДОВАНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ХИМАТАКИ В СИРИЙСКОМ ИДЛИБЕ И НА ПРИВЛЕЧЕНИИ ВИНОВНЫХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

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