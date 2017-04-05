В МИД ФРГ призвали судить ответственных за химическую атаку в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Ответственные за химатаку в сирийской провинции Идлиб должны предстать перед международным судом, считает глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Нам нужно сделать все возможное, чтобы ответственные предстали перед международным судом, потому что это одно из самых зловещих военных преступлений, которые можно себе представить", — сказал Габриэль журналистам перед сессией конференции в поддержку будущего Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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