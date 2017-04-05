Сирийская армия будет координироваться с ВКС в случае штурма Ракки

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сирийская армия будет координировать свои действия с ВСК РФ в случае решения о штурме города Ракка, заявил РИА Новости посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"Координация действий есть, они (ВКС РФ и армия САР) воюют бок о бок по освобождению провинции Хама, и мы не исключаем никаких вариантов развития событий в ближайшее время", — заявил Хаддад.

По его словам, все военные действия, которые проводит армия Сирии на своей территории, она координирует с РФ, а также союзниками в Иране и движением "Хезболлах".

"Все успехи были достигнуты благодаря помощи наших друзей из Российской Федерации. Поэтому я не буду исключать продолжения координации наших действий с РФ для освобождения последнего сантиметра нашей земли", — подчеркнул сирийский дипломат.

При этом он отметил, что "все силы, которые заявляют о своей борьбе с терроризмом в Сирии, должны координировать свои шаги с правительством и сирийской армией".

"В противном случае они будут считаться оккупантами и силами, поддерживающими терроризм. Таким образом, можно сказать, что они не борются с терроризмом, просто у них есть свои интересы на нашей территории, которых они хотят достичь", — добавил посол.

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