Химатака в Идлибе задаст тон конференции по Сирии в Брюсселе, заявили в ООН

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Недавняя химатака в сирийском Идлибе задаст тон международной конференции в поддержку будущего Сирии, которая проходит в Брюсселе, считает заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.
"Конечно, это задаст тон на весь день, по мере того как мы будем изо всех сил работать над сбором необходимых средств для удовлетворения гуманитарных нужд сирийцев и тех, кто находится в соседних странах, чем мы занимаемся уже много лет", — сказал О'Брайен журналистам перед заседанием в рамках конференции.
Он отметил, что этот вопрос обсуждается на встрече ООН, а Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводит расследование. "Это должно быть должным образом расследовано, и те, кто совершил это, должны быть привлечены к ответственности", — заявил замгенсека ООН.
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