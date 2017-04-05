Химатака в Идлибе задаст тон конференции по Сирии в Брюсселе, заявили в ООН

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Недавняя химатака в сирийском Идлибе задаст тон международной конференции в поддержку будущего Сирии, которая проходит в Брюсселе, считает заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

"Конечно, это задаст тон на весь день, по мере того как мы будем изо всех сил работать над сбором необходимых средств для удовлетворения гуманитарных нужд сирийцев и тех, кто находится в соседних странах, чем мы занимаемся уже много лет", — сказал О'Брайен журналистам перед заседанием в рамках конференции.

Он отметил, что этот вопрос обсуждается на встрече ООН, а Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводит расследование. "Это должно быть должным образом расследовано, и те, кто совершил это, должны быть привлечены к ответственности", — заявил замгенсека ООН.

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